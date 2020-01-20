Российские хоккеисты разгромили датчан и вышли в полуфинал юношеских Олимпийских игр

Сборная России по хоккею победила команду Дании во втором туре группового этапа юношеской Олимпиады. Встреча в швейцарской Лозанне 20 января закончилась со счетом 9:0.

Шайбы закинули Матвей Мичков (он оформил покер), Иван Мирошниченко (хет-трик), а также Илья Квочко и Кирилл Долженков. Таким образом, национальная команда вышла в полуфинал с первого места в группе B.

Никаких компромиссов и 9:0 — с таким счётом завершился матч против датчан на Юношеской Олимпиаде.

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Отправляемся прямиком в полуфинал турнира, и это уже завтра ?? #Lausanne2020 #YouthOlympics #RUSDEN pic.twitter.com/Iqzuz6u9q7 — Хоккей России (@russiahockey) January 20, 2020



