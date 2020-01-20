Подозреваемый в попытке похищения школьницы петербуржец Виталий избежал ареста

Суд Волховского района Ленобласти отказала следствию в аресте петербуржца Виталия, который пытался насильно усадить школьницу в Новой Ладоге в свою машину.

Как сообщает 20 января 47news, 49-летний мужчина отпущен под подписку о невыезде. Он настаивает на том, что не хотел никуда увозить десятилетку, а просто кричал на неё.

Напомним, Виталия задержали после того, как он сам приехал в Новую Ладогу для разговора с полицией. Этому предшествовало изучение им публикаций в СМИ, в которых говорилось, что его разыскивают как пытавшегося похитить ребенка. Мужчина заявил, что сорвался на 10-летнюю школьницу, едва не попавшую к нему под колеса, но в машину ее не запихивал.

Итогом общения петербуржца с силовиками стало уголовное дело о попытке похищения несовершеннолетней. В распространенном релизе областного Следкома в качестве основной версии говорилось о том, что на Советской улице незнакомец схватил несовершеннолетнюю за руку и попытался затащить на заднее сиденье «Рено». Девочка сопротивлялась, упала на асфальт (это зафиксировала камера видеонаблюдения) и убежала.

Известно, что петербуржец женат, воспитывает дочь и работает продавцом на Полюстровском рынке в Петербурге, проблем с законом у него ранее не было.



