«Ты видел, какая у него рука?!» Дзюба обставил Кокорина и Азмуна в «мусорный баскетбол»

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Ранее «Фонтанка» писала о плане подготовки петербургского клуба к сезону. Первый официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля в Петербурге: в рамках РПЛ петербуржцы сыграют против «Локомотива».

Напомним, что после 19 туров сине-бело-голубые лидируют с отрывом в десять очков от второго места, которое занимает «Краснодар».