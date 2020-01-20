«Ты видел, какая у него рука?!» Дзюба обставил Кокорина и Азмуна в «мусорный баскетбол»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба показал, как обыгрывает коллег в «мусорный баскетбол». Видео опубликовано 20 января в инстаграме футболиста.
Во время тренировки на сборах в Катаре игроки «Зенита» устроили соревнование — кто сможет закинуть бутылку в урну. Дзюбе забить «трехочковый» удалось с первого раза, а Сердар Азмун и Александр Кокорин промахнулись. Причем оба сразу же начали ссылаться на размеры нападающего: «Ты видел, какая у него рука?!» – спрашивает Кокорин.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Ранее «Фонтанка» писала о плане подготовки петербургского клуба к сезону. Первый официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля в Петербурге: в рамках РПЛ петербуржцы сыграют против «Локомотива».
Напомним, что после 19 туров сине-бело-голубые лидируют с отрывом в десять очков от второго места, которое занимает «Краснодар».