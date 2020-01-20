Honda и Mitsubishi предложили автовладельцам выкуп вместо отзыва. Опять виноваты взрывающиеся подушки Takata

В Австралии местные отделения Honda и Mitsubishi предложили владельцам 42 000 автомобилей выкупить их по рыночной цене и с учетом их состояния. Так будет проще, чем в очередной раз отзывать десятки тысяч машин для замены пресловутых подушек безопастности.

Компании вынуждены предпринять срочные меры в связи с выявленными недостатками подушек безопастности Takata модели NADI 5-AT, которые, в частности, устанавливались на Honda Accord, Honda Legend и CR-V и Mitsubishi Lancer, Mirage и Pajero в период с 1998 по 2000 годы, пишет 20 января Daily Mail. Несмотря на почтенный возраст, таких автомобилей в Австралии набралось немало – более 40 тысяч.

Всем владельцам этих машин предложено в срочном порядке обратиться в соответствующие компании, поскольку дальнейшая эксплуатация их автомобилей связана с серьезным риском. Согласно сведениям Австралийской комиссии по конкуренции и защите потребителей, уже два человека погибли из-за подушек Takata NADI 5-AT, которые могут разрываться при срабатывании и выбрасывать при этом металлические части.

Отзыв старых автомобилей, связанный с этой моделью подушек, коснулся в общей сложности 78 000 машин. Помимо Honda и Mitsubishi, он затронул BMW, Audi, Ford, Mazda, Suzuki и Toyota, но пока что только первые две японские компании предложили выкуп вместо ремонта. Выкупить автомобили 20-летного возраста по остаточной стоимости для производителей будет дешевле, чем ремонтировать их.

В целом по всему миру отзывы автомобилей с опасными подушками Takata проходят уже более шести лет. Ранее сообщалось, что из-за них погибли 20 человек, и пострадали не менее 180 человек. Отзывы коснулись и России, но, несмотря на риск, многие автовладельцы игнорируют их, заявил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.



