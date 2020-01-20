Директор ГУП «Минерал», которое следит за воздухом в Петербурге, написал заявление об увольнении. Работники жалуются губернатору

Директор государственного геологического унитарного предприятия «Специализированная фирма «Минерал» Николай Филиппов был вынужден написать заявление об уходе. Сотрудники просят губернатора не допустить увольнения и кивают на нового главу комитета по природопользованию.

О том, что заявление написано, «Фонтанке» рассказал сам Филиппов. По его словам, руководство комитета своими действиями дает ему понять, что не хочет видеть его на этой должности. Речь идет о двух выговорах, выписанных Филиппову за короткий срок; третьего он решил не ждать.

По информации «Фонтанки», совет трудового коллектива предприятия на прошлой неделе направил губернатору открытое письмо, в котором просит разобраться в ситуации. В нем сотрудники отмечают, что Филиппов возглавляет ГУП с момента основания, является заслуженным геологом Российской Федерации и обладателем многих наград. При этом они рассказывают, что по устному распоряжению главы комитета по природопользованию Дениса Беляева летом в «Минерал» были назначены новый заместитель директора по развитию и начальник отдела закупок. «После их появления на предприятии возник нездоровый морально-психологический климат и началось давление на нашего директора, – жалуются работники. – Увольнение Н. Б Филиппова может привести к развалу нашего предприятия и срыву заключенных контрактов и обязательств».

В самом комитете «Фонтанке» подтвердили, что Филиппов подал заявление, оно находится на рассмотрении в Смольном. Давление на директора «Минерала» в ведомстве отрицают: по словам пресс-службы, там рассчитывали, что Филиппов примет информацию о нарушениях к сведению и продолжит работу в ГУП.





Напомним, Денис Беляев был назначен председателем комитета по природопользованию в июне 2016 года. После этого в руководстве ряда подведомственных организаций произошли изменения. В частности, предшественник Беляева на должности председателя Игорь Григорьев стал замдиректора ГУП «Пиларн», а гендиректор ГУП «Экострой» Валерий Дунисов был уволен.