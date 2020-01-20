По пешеходу раз в 12 часов. В Выборге за сутки на «зебрах» сбили двух человек

Двое пешеходов пострадали под колесами автомобилей в Выборгском районе Ленинградской области вечером 19 января и утром 20 января. Оба наезда произошли на нерегулируемых «зебрах».

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, первое ДТП случилось около 20:15 19 января у дома 62 по Приморской улице в Выборге. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Opel Astra сбил 50-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Второй наезд произошел примерно через 12 часов и недалеко от первого. Около 8:50 у дома 29 по Травяной улице Выборга 44-летний мужчина на Toyota Land Cruiser сбил 31-летнего пешехода, пишет «Дорожный инспектор». Потерпевший переходил дорогу по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля.





В обоих случаях пешеходы были доставлены в больницу.

За выходные, с 17 по 19 января, в Петербурге было зафиксировано 925 ДТП, а в Ленинградской области – 169, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Пострадавшие были в 33 и 24 авариях, соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 42 человека, в том числе 4 ребенка. В областных ДТП пострадали 24 взрослых и еще двое погибли. Один из погибших – пешеход, причем по несчастливой закономерности, – на трассе «Нарва».