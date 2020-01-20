Новосибирская студентка пропала месяц назад, выйдя из общежития. Следы могут вести в Петербург

Волонтёры ищут 17-летнюю студентку из Новосибирска, которая пропала ещё до Нового года. В квартире девушки остались голодные домашние животные. В последний раз её видели в общежитии. Сибирячка могла отправиться в Петербург или Москву, пишет издание NGS.ru.

«По данным родственников, ее пропажу обнаружили 27 декабря. Девушка проживала одна в квартире, но пропала, выйдя из общежития электромеханического колледжа в Первомайском районе. Квартиру вскрыла полиция и нашла там голодных домашних животных», – пишет портал 1nsk.ru.

Разыскиваемую зовут Ангелина. Она невысокого роста, около 150 сантиметров, нормального телосложения с русыми волосами и карими глазами. В день пропажи была одета в тёмно-зелёную куртку с чёрным капюшоном, чёрные спортивки и белые кроссовки.



