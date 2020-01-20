ГУП ТЭК больше года пытается выселить из подвала мини-отель - близнеца хостела в Перми, где из-за прорыва трубы отопления погибли шестеро

В Петербурге есть мини-отель в подвале с кроватями на трубах отопления. Сегодня в аналогичном хостеле в Перми шестеро погибли и шесть попали в больницу с ожогами после разлива кипятка.

Как сообщали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия 20 января, опасный мини-отель находится в подвале дома 16 по набережной Черной речки.

«Цокольный этаж разделен на четыре отдельные комнаты, в каждой из них живут люди. Через две комнаты проходят транзитные тепловые сети диаметром 250 мм. При этом кровати в них находятся прямо над трубопроводами. Еще часть сетей владельцы отеля решили спрятать от глаз, замаскировав их под шкафы из ДСП», – рассказывают в ГУП ТЭК.











В мае 2019 года, когда во время проведения плановых гидравлических испытаний на трубе возник дефект, трагедии удалось избежать лишь чудом. Тогда только при помощи сотрудников районной администрации и сотрудников полиции удалось освободить трубы от мебели и устранить течь. Однако после устранения дефекта кровати и шкафы вернулись на свое место.

В пресс-службе отмечают, что ГУП «ТЭК СПб» не раз выдавал предписания об освобождении подвального помещения в кратчайшие сроки в адрес ООО «Жилкомсервис № 2» Приморского района и арендатора, но все требования были ими проигнорированы. После обращения в администрацию Приморского района Санкт-Петербурга, которое также не принесло результата, предприятияе готовит в суд документы о выселении мини-отеля.

Прорыв трубы с кипятком произошёл в ночь на 20 января в районе гостиницы «Карамель», которая расположена в подвальном помещении дома № 21 по улице Советской Армии в Перми. В результате от ожогов погибли шестеро, в том числе ребёнок. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое передали для расследования центральному аппарату Следственного комитета.

На начало 2020 года специалистами ГУП «ТЭК СПб» зарегистрировано 191 нарушение охранных зон – примерно на 50 нарушений меньше, чем годом ранее. Антирекорд принадлежит Выборгскому району, где теплоэнергетики выявили 80 таких объектов. В тройку лидеров попали Приморский и Калининский районы. Эта цифра – результат системной работы по выявлению нарушений, освобождению охранных зон теплосетей от незаконных объектов и судебной практики, которую активно ведет предприятие.



