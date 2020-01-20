«Родильный туризм» отменяется. В администрации президента США готовят указ, ужесточающий правила въезда беременных женщин

Сотрудники госдепартамента США будут иметь право отказывать в получении краткосрочных туристических и деловых виз (категории B) иностранцам, которые собираются автоматически получить гражданство для своих детей. Об этом сообщает 20 января издание Axious.

Как именно будет применяться новое правило, пока неизвестно. Однако понятно, что оно направлено на борьбу с «родильным туризмом» – практикой, при которой люди по кратковременным визам едут в другую страну, чтобы родить там. Таким образом, их дети получают иностранное гражданство по праву рождения.

По данным Associated Press, «родильный туризм» в США наиболее популярен среди жителей России, Китая и Нигерии: ежегодно более 30 000 детей рождаются женщинами из этих стран, приехавшими в Соединённые Штаты только на время родов.

Это первый шаг властей США к отмене «права почвы», закреплённого 14-й поправкой к Конституции США. Оно гарантирует всем детям, родившимся на территории Соединённых Штатов, получение гражданства этой страны. Дональд Трамп и ранее выступал против данного принципа. По его словам, для полной отмены «права почвы» не требуется поправка в конституцию, вместо этого достаточно будет президентского указа или акта Конгресса.







