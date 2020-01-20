10 лет для автобуса не возраст. Транспортная реформа не будет стричь всех перевозчиков под одну гребенку

Маршруты для городских авотобусов Смольный намерен расторговать к середине мая. Полной перезагрузки не будет: на большую часть лотов пустят 10-летних стариков

20 января транспортный блок Смольного пришел отчитываться депутатам о ходе транспортной реформы. Ответ перед парламентской комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству преимущественно держал директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Шведченко. Периодически из зала его поддерживал председатель комитета по транспорту Александр Головин. В итоге ясно: чиновники передумали в одночасье менять весь подвижной состав и волнуются, будут ли перевозчики так же рьяно ловить зайцев, после того как выручку перенаправят в бюджет города. Перевозчики же, в свою очередь, волнуются за себя и водителей, которые проехали мимо индексации зарплат.

Общие контуры реформы пока сохранились: количество маршрутов сократится с 648 имеющихся сейчас до 484 постреформенных направлений. Автобусы с буквой «К» исчезнут как класс, а в любой единице общественного транспорта Петербурга можно будет воспользоваться льготой.

Как заявил Шведченко активную информационную кампанию власти планируют начать за 2 месяца до 16 июля 2020 года, сразу после того, как будут проведены все торги. Это значит, что власти планируют самое позднее в марте-апреле проводить аукционы, на которых будут разыгрываться городские маршруты. По словам директора «Организатора перевозок» все 364 автобусные линии упаковали в 42 лота.

Любопытный нюанс: по ходу объявления процедур станет понятно жителей каких районов можно назвать везунчиками. По словам Шведченко, в 18 лотах требования к подвижному составу будут содержать указание о свежести техники, которая не должна быть старше 1 января 2018 года. В оставшихся 24 лотах будет разрешено выпускать на рейс автобусы с возрастом до 10 лет. Изначально власти заявляли о том, что с первого дня реформы по городу поедет новая техника, однако еще в сентябре «Фонтанка» предсказывала сложность с нехваткой свежего подвижного состава. К ноябрю в Смольном пришли к компромиссу в виде 7-летних стариков, однако затем пошли дальше и снизили планку до 10 лет.





Получается, что новый подвижной состав с 1 дня реформы будет прописан для 42% от объема всех тендеров. При этом стоит отметить, что лоты формируются неравномерно с точки зрения количества маршрутов. «Самый маленький лот – 19 автобусов, самый большой – 100», – сказал Шведченко и пояснил, что таким образом транспортная реформа соответствует принципам конкурентности и допускает участие даже самых маленьких перевозчиков. Впрочем, окончательного и утвержденного решения еще нет, а значит чисто теоретические новые автобусы могут равномерно распределить и по всем 42 лотам. Лоты формируются по территориальному признаку.

Старой технике позволят ездить около года с момента старта реформы. «Будет обновляться по мере производства и поставок её в Петербург», – раскрыл механизм Шведченко. Собеседник «Фонтанки» в транспортном блоке сообщил, что этот момент – замена старых автобусов на новые спустя год после начала реформы – найдет своё отражение в тексте госконтрактов на маршруты. При этом важно отметить, что «старики» хотя бы на 35% должны быть низкопольными.

Интересно, что в каком-то половинчатом варианте разрешилась и проблема с нехваткой остановок, о которой также сообщала «Фонтанка». Приглашенный в том числе под этот вопрос зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуре Сергей Румянцев рассказал, что к 1 октября будет готово 212 новых остановочных пунктов. Как отмечает собеседник «Фонтанки», 55 из них поначалу будет сделано во временном варианте – то есть просто табличка с расписанием и номерами автобусов на обочине.

По программе «максимум» реформа требует 590 новых полноценных остановок, но это почти 4,5 млрд рублей. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, который должен был их построить, назвать виновным в этой ситуации сложно – последние 3 года на остановки выделялось по 50 млн рублей. Лишь этом году финансовый блок правительства в последний момент дал 1 млрд рублей на эти цели.

Любопытным выглядело и выступление перевозчиков. За всех отдувался «Третий парк», представитель которого обозначил две претензии от непосредственных исполнителей реформы. Так, по его словам, в госконтрактах на маршруты не индексируется зарплата водителей. Кроме того, при расчете начальной цены контракта комтранс в ряде случаев применяет минимально возможный коэффициент по методике Минтранса.

О опасения Смольного в свою очередь заговори зам.главы комитета финансов Сергей Макеев. В декабре губернатор Петербурга своей поправкой добавил в городской бюджет расходы на реформу, а именно 11,2 млрд рублей расходов на выплаты перевозчикам по госконтрактам. И это только с середины июля по декабрь. В 2021 году губернаторская поправка предусматривает 24,5 млрд рублей на транспортную реформу, а в 2022 году – 26,2 млрд рублей. Учитываются и грядущие доходы, которые в 2020 году должны составить порядка 5 млрд рублей. Именно об этом и заговорил Макеев, по словам которого в части сбора денег могут возникнуть трудности. «Заинтересованность перевозчиков в сборе выручки для меня большой вопрос», – заявил Макеев, отметив, что в постреформенной реальности деньги частные компании будут получать за то, что перевезут пассажира из пункта «А» в пункт «Б», а не за сбор выручки.

Ни директор «Организатора перевозок», ни председатель комитета по транспорту не смогли ответить на вопрос: когда будет утвержден документ планирования, который по сути узаконит реформу. В аппарате вице-губернатора Максима Соколова, куда «Фонтанка» обратилась после обсуждения в Мариинском дворце, также не обозначили конкретную дату, но объяснили почему сохраняется интрига: новый куратор транспортного блока перед утверждением проводит консультации и обсуждения со всеми вовлеченными в процесс, от лизинговых компаний до транспортных экспертов.





Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»