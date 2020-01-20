«Извещение о намерении еще не означает само действие». В «Метрострое» не боятся банкротного иска от Сбербанка

В компании «Метрострой» сохраняют спокойствие и не испугались намерения ПАО «Сбербанк» обратиться в арбитраж с банкротным иском. В такой стилистике высказались представители компании 20 января в беседе с «Фонтанкой».

«Извещение о намерении еще не означает само действие. ОАО «Метрострой» и ПАО «Сбербанк» находятся сейчас в стадии переговоров, цель которых разрешить все споры в досудебном порядке», – заявили в пресс-службе.

Напомним, что 20 января Сбербанк официально уведомил компанию о намерении пойти в арбитраж, причем сделал это второй раз за последние 4 месяца.

Схожие уведомления осенью 2019 года выпускали «Ленметрогипротранс», «АБЗ-Дорстрой» и менее известные в Петербурге компании.





По данным СПАРК, к строителю петербургской подземки в 2020 году было подано 5 исков на общую сумму 14,2 млн рублей. За 2019 год «Метрострой» получил 261 иск с требованиями на 6,6 млрд рублей.

Напомним, что в прошлом январе в петербургском Арбитраже истцом по банкротному делу в отношении «Метростроя» выступила налоговая инспекция, потребовавшая у компании почти 800 млн рублей. В результате строитель подземки пошел на мировое соглашение, которое обошлось ему в 1 млрд рублей.