Чартеры в Египет все ближе. Аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха ожидают инспекции из Москвы
Аэрохабы египетских курортных городов готовятся к проверке, которую должны провести российские специалисты.
«В Каирский международный аэропорт прибыла делегация специалистов по авиационной безопасности из России для проверки готовности к полному возобновлению воздушного и туристического сообщения», – рассказала 20 января египетская газета Akhbar El Yom со ссылкой на министерство гражданской авиации страны.
Египетские чиновники отметили, что их аэропорты готовы к ревизии «в любое время», так как они якобы соответствуют международным стандартам. Кроме того, туристические аэрохабы уже ранее проверяли представители европейских стран.
Справка:
Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.
2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об открытии авиасообщении с Каиром, 13 марта этого года «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва – Каир – Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила компания Egypt Air. При этом возобновление чартерного авиасообщения между двумя странами постоянно откладывалось, хотя этот вопрос поднимался, среди прочего, и на встрече президента Владимира Путина и его египетского коллеги Абдул-Фаттаха Халил Ас-Сиси.