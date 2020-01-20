Чартеры в Египет все ближе. Аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха ожидают инспекции из Москвы

Аэрохабы египетских курортных городов готовятся к проверке, которую должны провести российские специалисты.

«В Каирский международный аэропорт прибыла делегация специалистов по авиационной безопасности из России для проверки готовности к полному возобновлению воздушного и туристического сообщения», – рассказала 20 января египетская газета Akhbar El Yom со ссылкой на министерство гражданской авиации страны.







Египетские чиновники отметили, что их аэропорты готовы к ревизии «в любое время», так как они якобы соответствуют международным стандартам. Кроме того, туристические аэрохабы уже ранее проверяли представители европейских стран.



