Россияне получили за год больше финских паспортов, чем граждане всех других стран. В спину дышат китайцы и индусы

За 2019 год 7853 россиянина получили гражданство Финляндии, примерно столько же наших соотечественников стали обладателями финского паспорта годом ранее. Об этом "Фонтанке" 20 января сообщили в Миграционной службе Финляндии.

Россия занимает первое место среди других иностранцев, которые становятся гражданами Суоми. Топ-5 получателей финского паспорта также составляют выходцы из Китая (4291), Индии (5465), Ирака (4961) и Украины (4093).

По количеству постоянных видов на жительство россияне стали вторыми после иракцев – 1155 против 2695 выданных разрешений. Для сравнения: в 2018-м обладателями ПМЖ стали 1405 граждан РФ.

Временный вид на жительство в прошлом году получили 3272 наших соотечественника, что на 23% больше показателя предыдущего года.

Как сообщалось ранее, число россиян, ставших беженцами в Финляндии, выросло в 11 раз.



