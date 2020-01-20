Джаз вместо тенниса. Смольный выселил четыре незаконных бара и кафе

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил четыре принадлежащих городу помещения от нелегального бизнеса. Как рассказали в пресс-службе ведомства 20 января, покинуть привычные места пришлось двум кафе и двум барам.

Так, из дома на набережной канала Грибоедова, д. 7, лит. Ж чиновники прогнали джаз-бар «Дом 7». Помещение площадью 567 кв. м в объекте культурного наследия «Служебный корпус (с каменной оградой и проездом)» город ранее сдал в аренду Санкт-Петербургскому фонду развития настольного тенниса для использования под спортивный центр, но в настоящее время договор расторгнут. По данным ККИ, под спортивные цели использовалась только часть помещения, в то время как более 200 кв. м помещения были оборудованы для размещения джаз-бара. Внутри помещения выполнена надстройка, на которой размещены дополнительные столы и посадочные места для посетителей. Также были обнаружены несогласованные перепланировки и вентиляционное оборудование.

На Ординарной улице, д. 18, лит. А без разрешения города хозяйничали парикмахерская, мастерская по изготовлению ключей, а также была оборудована точка общественного питания. ООО «ГРОТ», ИП Кайрук Д.В., а также неустановленные лица в общей сложности захватили 200 кв. м на цокольном этаже жилого дома. Ранее город сдал в аренду 140 кв. м индивидуальному предпринимателю, но еще в августе прошлого года договор окончил своё действие.





На Российском проспекте, д. 14, лит. А чиновники выселили кафе «Хванчкара». Договор аренды с ООО «Магнолия» в июне прошлого года был расторгнут. Помещение площадью более 120 кв. м использовалось незаконно.

Покинуть свое место пришлось и Ossi bar. Заведение занимало более 70 кв. м в объекте культурного наследия «Дом Лыткиных (Дирекции императорских театров)» на набережной Фонтанки, д. 51-53, лит. А. Договор аренды, заключенный с ООО «Мираж», был расторгнут из-за нарушений условий договора: продажа алкогольной продукции противоречила требованиям законодательства.

«До настоящего времени помещение незаконно использовалось ООО «Манометр» для размещения бара, – говорят в ККИ.

Съехать добровольно предприниматели отказались, поэтому интерьер и оборудование были демонтированы силами комитета.