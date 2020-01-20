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Доброе дело
21.01.2020 10:10
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«Доброе сердце» вновь помогает. В Петербурге и Москве проходит акция в поддержку детей и взрослых с врождёнными пороками сердца

Петербургский Благотворительный фонд «Наташа» совместно с известными ресторанами и кондитерскими проводит акцию «Доброе сердце» в поддержку детей и взрослых с врождёнными пороками сердца. Специально для мероприятия в меню добавлен пряник в виде сердечка и зелёные яблочки. Все средства от продажи будут направлены на лечение подопечных фонда – детей с врожденными пороками сердца.

Акция проходит в Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях. Она продлится до конца января.

Это уже пятая совместная акция. За четыре предыдущие в пользу подопечных фонда удалось собрать почти 4 миллиона рублей. Эти деньги были направлены на оплату лечения, лекарств и медицинского оборудования.

С подробной информацией об акции можно познакомиться на сайте Благотворительного фонда «Наташа», где по окончании также будет размещён отчёт о собранных средствах.

Справка:

Благотворительный фонд «Наташа» создан в Санкт-Петербурге в 2007 году и является единственным в России, оказывающим помощь людям с редким и тяжёлым диагнозом – лёгочной артериальной гипертензией (ЛАГ), а также сопутствующими заболеваниями. За 13 лет своей работы фонд помог более 260 пациентам в покупке дорогостоящих медикаментов, оплате лечения и операций в России, Европе, США и Индии. Для 31 пациентов была организована и оплачена операция по трансплантации лёгких и сердца.

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