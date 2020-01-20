«Доброе сердце» вновь помогает. В Петербурге и Москве проходит акция в поддержку детей и взрослых с врождёнными пороками сердца

Петербургский Благотворительный фонд «Наташа» совместно с известными ресторанами и кондитерскими проводит акцию «Доброе сердце» в поддержку детей и взрослых с врождёнными пороками сердца. Специально для мероприятия в меню добавлен пряник в виде сердечка и зелёные яблочки. Все средства от продажи будут направлены на лечение подопечных фонда – детей с врожденными пороками сердца.

Акция проходит в Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях. Она продлится до конца января.

Это уже пятая совместная акция. За четыре предыдущие в пользу подопечных фонда удалось собрать почти 4 миллиона рублей. Эти деньги были направлены на оплату лечения, лекарств и медицинского оборудования.

С подробной информацией об акции можно познакомиться на сайте Благотворительного фонда «Наташа», где по окончании также будет размещён отчёт о собранных средствах.