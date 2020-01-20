Опубликован проект поправок в Конституцию. Жителей Крыма просят не беспокоиться — они смогут возглавить Россию

Законопроект о поправках в Конституцию днем 20 января опубликован на сайте Госдумы. На заседании нижней палаты парламента его могут рассмотреть уже 23 января, пишут федеральные СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин внес этот документ в Госдуму. Представителями главы государства при рассмотрении законопроекта будут председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Отметим, РБК ранее предполагал, какие именно статьи Конституции могут быть изменены, однако в итоге угадал менее половины. Полностью изучить документ можно на сайте Госдумы.

Измениться могут следующие статьи основного закона страны: статьи 71, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 125, 128, 129, 133.





Среди любопытных моментов, которые ранее беспокоили экспертов, — возможность избираться в президенты для жителей Крыма.

«Требование к кандидату на должность президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства», – говорится в документе.