Преторианцы напряглись: для них Чайка – первая ласточка

После нового премьера силовики спохватились, мол, одними мишустинскими ВВ не ограничится. И тут не подвела их гвардейская смекалка – рожденного при Сталине шеф поменял на самого молодого. Это для начала.

Игорь Краснов и Юрий Чайка / коллаж

Живем в эпоху, когда лидерами общественного мнения и первыми ньюсмейкерами являются силовики. Даже Главное разведывательное управление умудряется делать мировые заголовки. Так что бизнес, отряхнувшись от хаоса имени отставки Медведева, потянул носом в сторону четырех министров в погонах. Они не являются креатурами Мишустина, это вам не туманное Минэкономразвития. Эти реально на рычагах. Пусть время вегетарианское, но у царя есть двор, а на дворе – всегда кол.

Вроде бы налоговая служба должна казаться опаснее – там мирно, а видят в программах, где разрывы, где обналы, но вышагивать по длинным коридорам руки за спину – страшнее. Сам не хочу.

В регионах капиталисты помельче, а подумали туда же. У каждого интересы, а уберет он Колокольцева или Бастрыкина – начнется сумбур в назначениях и провинциальных руководителей. А они, по крайней мере, понятны. Многие с обязательствами.

Как в зеркало Путина смотрели.





Сегодня, 20 января, в 13.45 по кремлевскому времени президент снял генпрокурора Юрия Чайку и назначил в его кресло заместителя СК РФ Игоря Краснова. Все бросились вспоминать, что о них написано тут и там. Если все запихнем в рот, подавимся. И успешная коммерция сыновей первого, и знаковые расследования второго. Предложил бы отложить все это в холодильник. Идеалы героя романа «Что делать?», поданные через сны Веры Павловны, размотать легче, чем видения Владимира Владимировича. А уж оценку логики советую заимствовать из текста гоголевского городничего: «Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко».

Из абсолютных фактов у нас немного.

Чайка родился за два года до смерти Сталина, а Краснов через 20 лет, когда Брежнев уже шепелявил по черно-белому телевизору. Послушайте, у меня с моей дочерью разница меньше. Мы можем только надеяться, что это поколенческая перезагрузка. И дело не в работоспособности старой школы. Старцы могут неделями из-за стола не выходить и думать о нас ночами. Надеюсь, до императора дошло, что проблема – в мышлении.

Не в их сведениях, из которых надо бы формировать знания, а именно во взглядах. Причем не на сегодня, а на послезавтра. Я о внуках.

Конечно, немного напрягает даже предыдущий взлет Краснова. Из следователей – в особые следователе при председателе СКР. Это бывает, но предельно нетипично для правоохраны, когда просто генерал идет на маршала. Пару лет назад ему присвоили звание генерал-лейтенанта. Это, при всем уважении, уровень начальника регионального полицейского главка. И вот он уже булгаковский прокуратор Евразии – в «белом плаще с кровавым подбоем».

В математике аналогия не доказательство, а в рассуждениях терпимо. Нельзя же представить себе приличного боксера в полусреднем весе, кто бы вышел против супертяжа. Если только он не суицидник.

На этих закономерностях, пожалуй, все. Остальное, как взрывающие мозг выбросы, что за Красновым – Ротенберги, Лубянка. Телеграм-каналы и политологи зеркально отражают незабвенные строчки Ильфа и Петрова: «Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах-канотье».





Как бы там ни было, ответственные сотрудники МВД, СК, ФСБ сейчас только и предсказывают по поводу Колокольцева, Бастрыкина, Бортникова. Даже если у вас есть свой генерал – слушайте его об этом исключительно из уважения. Алгоритм один: звонит главе администрации Вайно, он мгновенно вызывает начальницу государственно-правового управления Брычеву, а она лично садится за компьютер и печатает указ. Причем, как правило, для самого Вайно это сенсация. А вы говорите, мне знакомый из центрального аппарата рассказал…

Тем не менее абсолютный сигнал настигнет силовиков, если за Чайкой, как говорится во внутренних войсках, – второй пошел. Раз уж жанр дозволяет, то, скорее всего, это тронет Колокольцева и Бортникова. Или Бастрыкина. Он родился в год смерти Сталина, Колокольцев на 8 лет моложе, а Бортников – ровесник Чайки.

Преторианцы тоже не молодеют.

В рифму ляжет и неожиданное наблюдение «Фонтанки». К новому году мы выпустили для приятелей занимательные ежедневники, куда собрали дни рождения всех ключевых силовиков и чиновников Петербурга. Получилось за триста. Их средний возраст равен 45 годам с хвостиком. Краснову – 44.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»