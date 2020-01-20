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Власть
20.01.2020 17:09
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СМИ: Новым министром юстиции может стать однокурсник Медведева, а куратором спорта — глава «Газпром-медиа»

Министром юстиции в обновленном правительстве может стать однокурсник Дмитрия Медведева Константин Чуйченко, ранее занимавший пост вице-премьера и главы аппарата кабмина. Об этом 20 января пишет «Проект» со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что сейчас Минюст возглавляет также старый знакомый Медведева и выпускник петербургского юрфака Александр Коновалов, однако давно ходят слухи о его уходе из правительства. 

Кроме того, по данным «Проекта», вице-премьером по спорту вместо Ольги Голодец может стать Дмитрий Чернышенко — глава «Газпром-медиа» и Континентальной хоккейной лиги. При этом само министерство спорта могут ликвидировать, чтобы на его месте создать федеральное агентство. Кто его возглавит, пока неизвестно.

Также «Проект» предсказывает отставку министра просвещения Ольги Васильевой, министра цифрового развития Константина Носкова, главы Минздрава Вероники Скворцовой, а также главы Минкульта Владимира Мединского. Напомним, ранее Ксения Собчак также предполагала, что Мединский уйдет, а на его место назначат женщину. 

На место Носкова в правительстве эксперты прочат главу комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина. А первым вице-премьером вместо Антона Силуанова может стать помощник президента по экономике Андрей Белоусов.


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