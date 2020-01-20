Продажи Setl Group в 2019 году выросли на треть и превысили 100 млрд рублей

По итогам 2019 года холдинг Setl Group увеличил объем продаж квартир, апартаментов, коммерческих помещений и мест в паркингах до 105,8 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» сообщили в холдинге в понедельник, 20 января. Рост по отношению к 2018 году составил 33,1%.

За прошедший год холдинг ввел в эксплуатацию 25 жилых домов в Петербурге и пригородах Ленобласти, а также в Калининграде и области. Общая площадь сданных объектов превысила 1,33 млн кв. м, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Площадь проданной недвижимости без учета паркингов достигла 857 тыс. кв. м, это выше показателей 2018 года на 16,9%. А по количеству заключенных договоров рост составил 20,3%.

В числе завершенных проектов в Петербурге – «МореОкеан» в Приморском районе и «Невские паруса» – в Невском, а также сданные очереди жилых комплексов комфорт-класса «Чистое небо» и «Солнечный город». На Васильевском острове завершилось строительство второго этапа проекта бизнес-класса «Палацио», а в Петроградском районе – элитный ЖК «Петровский Квартал на воде». В Мурино закончилось строительство жилой части – микрорайона «GreenЛандия».

Кроме этого, холдинг ввел в эксплуатацию 10 социальных объектов в общей сложности на 2385 мест – это две общеобразовательные школы и восемь детских садов.

В прошлом году холдинг начал строительство 37 новых жилых корпусов в проектах различных классов общей площадью 1,454 млн кв. м. В их числе – элитный ЖК в Петроградском районе, проект бизнес-класса и высокого комфорт-класса в Выборгском районе, а также несколько детских садов в масштабных проектах на территории Петербурга и детского сада и школы в Кудрово.

К настоящему времени, холдингом Setl Group получены разрешения на строительство 2,8 млн кв. м продаваемой площади – сюда входят квартиры, апартаменты и коммерческие помещения (без учета паркингов).