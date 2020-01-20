Навальному не удалось убрать ФБК из списка иноагентов. Мосгорсуд отклонил апелляцию фонда

Созданный в 2011 году Фонд борьбы с коррупцией остается в перечне иностранных агентов российского Минюста, куда его включили в октябре прошлого года.

«Мосгорсуд подтвердил решение Замоскворецкого суда, который признал законным то, что Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр НКО – иностранных агентов», – сообщает 20 января «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Апелляция, которую юристы фонда подали в прошлом году, была отклонена. Представители Алексея Навального настаивали, что не получают иностранное финансирование, которое и стало основанием для попадания в перечень Министерства юстиции.

Напомним, что 3 августа 2018-го в отношении ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей. Через несколько дней у сотрудников фонда по всей стране прошли обыски. В октябре фонд включили в список иноагентов.







