Путин внёс в Госдуму проект закона о правках Конституции

Президент России Владимир Путин внёс в нижнюю палату Федерального собрания законопроект об изменении Конституции РФ. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции России», — цитирует RT пресс-секретаря президента.

По словам Пескова, представителями главы государства при рассмотрении законопроекта в Госдуме будут сопредседатели рабочей группы по разработке поправок: председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Никаких деталей законопроекта пока не приводится. На сайте Госдумы документ не опубликован.





Созданная в четверг, 15 января, рабочая группа по выработке поправок успела провести лишь установочные заседания. По словам участника рабочей группы, декана юрфака СПбГУ Сергея Белова, президент давал им срок на работы до апреля. Члены рабочей группы полагали, что смогут подготовить в том числе свои поправки. Однако 19 января стало известно, что предложения о реформе Конституции были подготовлены ещё до послания президента 15 января, где Путин и заявил о необходимости их проработки.

Судья Конституционного суда в отставке, соавтор действующей Конституции Тамара Морщакова в интервью «Фонтанке» указала на опасную спешку с реализацией заявленных идей действующего президента.

«Нельзя не акцентировать внимание на том, что изначально запрограммированы такой формат и такое скоростное решение сложных задач, которые не предполагают ни общественной, ни экспертной поддержки, ни тем более дискуссии по проблемам заявленной конституционной реформы. Не состоялось это и до её начала. И это при всей высочайшей общественной значимости планируемых преобразований», – сказала Морщакова.