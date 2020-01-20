Кадыров после «временной нетрудоспособности» опроверг переход на другую должность

Пропавший с медийного горизонта после отставки российского правительства глава Чечни заверил, что не покидает свой пост. Рамзан Кадыров прямо опроверг слухи о возможном переходе на другую работу.

«Я никогда не планировал и не планирую работать на какой-либо должности за пределами Чеченской Республики. Свою карьеру я хочу завершить в городе Грозном в Чеченской Республике», – заявил чеченский политик на совещании в Доме правительства в Грозном, пишет 20 января «Интерфакс».

Глава Чечни добавил, что ему «никто и ничего не предлагал, и все это – выдуманные разговоры, за которыми нет никакой объективной почвы».

На прошлой неделе, сразу после отставки правительства РФ, на сайте главы и правительства Чечни появилось распоряжение Рамзана Кадырова о назначении и.о. главы региона премьера Муслима Хучиева. На вопросы, куда делся сам Кадыров, его пресс-секретарь заявил о «временной нетрудоспособности» своего начальника. Тем не менее в СМИ появилась информация, что Кадыров может покинуть пост главы Чечни и уйти на другую работу.



