Суд отправил на психиатрическую экспертизу «мать ангелов» из Рыбацкого. Она едва не выбросила детей из окна

40-летняя петербурженка Екатерина Воробьёва, едва не выбросившая 2-летнюю дочь из окна квартиры в Рыбацком, останется в психбольнице ещё на какое-то время. Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении психиатрической экспертизы.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, матери двоих детей, которых забрали отец и бабушка, вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и покушение на убийство малолетнего.

Напомним, ранним утром 14 декабря Воробьёва начала выбрасывать вещи из своей квартиры на Караваевской. Но этим не ограничилась. На вытянутых руках за окно она выставляла маленького ребёнка и обещала доказать, что её дети ангелы и после падения они встанут и пойдут. Участковому и сотрудникам МЧС пришлось ломать двери, чтобы спасти несовершеннолетних. До сих пор близкие Екатерины не понимают, что произошло, так как никто ранее не замечал расстройств ее психики.



