Такси пробило ограждение и «припарковалось» на тротуаре на углу Купчинской и Олеко Дундича

Второе за сутки ДТП с участием легкового такси и вылетом с проезжей части произошло в Петербурге днем 20 января. Во Фрунзенском районе таксист справился сам.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Костя, на пересечении Купчинской улицы с улицей Олеко Дундича легковой автомобиль «Яндекс.Такси», пробив металлическое ограждение проезжей части, вылетел на тротуар. От удара один пролет ограждения отбросило на несколько метров, у машины, судя по фото, разбило стекло водительской двери.

О пострадавших не сообщается.





Минувшим вечером автомобиль такси попал в ДТП в Московском районе города. На перекрестке улиц Ленсовета и Орджоникидзе он столкнулся с каршеринговой машиной, и последний от удара отлетел в дом. Пострадали оба водителя.

Кроме того, днем 19 января на Садовой улице столкнулись автомобиль Renault и такси LADA. Одного человека доставили в больницу с травмами средней тяжести.