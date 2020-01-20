Батька в профите: Белоруссия договорилась о компенсациях грязной «Дружбы»
Белоруссия достигла с Россией соглашения о выплате компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».
«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за «грязную» нефть», – заявил 20 января РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Напомним, что компенсации всех связанных с загрязнением расходов также требуют и в Польше. Еще в июле было заявлено, что «Транснефть» заплатит по 15 долларов за каждый баррель грязной нефти.
Справка:
В начале апреля стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». Белоруссия заявила о загрязнении нефти хлорорганикой. В результате была приостановлена прокачка сырья в ряд стран Европы.
По факту загрязнения в России возбудили уголовное дело, по которому проходят 13 человек. Следствие полагает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений.
1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. В октябре стало известно, что «Транснефти» могут запретить принимать нефть с частных терминалов.