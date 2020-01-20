Батька в профите: Белоруссия договорилась о компенсациях грязной «Дружбы»

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В начале апреля стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». Белоруссия заявила о загрязнении нефти хлорорганикой. В результате была приостановлена прокачка сырья в ряд стран Европы.

По факту загрязнения в России возбудили уголовное дело, по которому проходят 13 человек. Следствие полагает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений.

1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. В октябре стало известно, что «Транснефти» могут запретить принимать нефть с частных терминалов.