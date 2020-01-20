Сыгравшая Дашу Букину актриса Бочкарева получила штраф за хранение наркотиков. Вину она загладила переводом денег детям с ДЦП

Наталья Бочкарева, одной из самых известных ролей которой была героиня ситкома «Счастливы вместе», в ходе судебного заседания признала вину в хранении наркотиков. Суд пожалел актрису за вклад в благотворительность.

«Да, вину признаю полностью», – цитирует 20 января заявление российской актрисы в суде РИА «Новости».

Ранее задержанная с алкалоидом белого цвета Бочкарева не признавала https://www.fontanka.ru/2019/09/28/048/ себя виновной. «Даше Букиной» грозил штраф или лишение свободы до трех лет по части 1 статьи 228 УК (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств), однако суд по ходатайству МВД, поддержанному обвинением, выбрал самую гуманную меру наказания. Своё милосердие в адрес звезды дознаватель МВД объяснил тем, что Бочкарева загладила свою вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского» (занимается помощью детям с детским церебральным параличом (ДЦП), с заболеваниями опорно-двигательной системы и другими отклонениями в развитии).

В итоге суд освободил Бочкареву от уголовного преследования, оштрафовав ее всего на 30 тысяч рублей. При этом изъятые у нее купюры со следами порошкообразного вещества, родиной которого считается Латинская Америка, будут уничтожены.





В социальных сетях актриса никак не прокомментировала решение суда.

Напомним, что автомобиль звезды ситкома в конце сентября 2019-го остановили для проверки сотрудники ДПС. СМИ сообщили, что у нее нашли наркотики, однако представители актрисы опровергли эту информацию. Тем не менее мировой суд лишил звезду ситкома водительских прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.