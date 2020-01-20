Пулково ждет роста пассажиропотока на 9% в 2020 году и до конца весны решит, где будет строить второй терминал

Пассажиропоток аэропорта «Пулково» вырастет на 8,5 – 9,5% в 2020 году. Об этом сообщил журналистам директор управляющей аэропортом авиакомпании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев 20 января.

В 2019 году воздушная гавань Северной столицы обслужила 19 581 262 пассажира, что на 8,1% превышает результат 2018 года. Таким образом, в 2020 году трафик может составить примерно 21,3 млн человек.

Прирост обеспечат в том числе лоукостеры, которые намерены работать в Северной столице в режиме седьмой свободы воздуха. К примеру, бюджетный перевозчик WizzAir летом 2020 года начнет летать из Пулково в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест. Компания рассчитывает увеличить пассажиропоток в четыре раза, до 438 тысяч. Также в Пулково ждут прихода RyanAir и Volotea.

К началу весны руководство аэропорта и власти Петербурга также должны принять решение о его расширении. По словам Сергеева, сейчас идет пересчет экономической модели с учетом роста пассажиропотока и планов лоукостеров по развитию сети благодаря электронным визам и седьмой степени свободы воздуха. Стороны наверняка отказались от реконструкции Пулково-2. Наиболее вероятным сценарием является создание нового терминала, но место его появления, параметры и стоимость пока не утверждены.



