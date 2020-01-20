Число получивших убежище в Финляндии россиян за год выросло в 11 раз. Бегут не только свидетели Иеговы

Чаще всего убежища в Финляндии в 2019 году впервые просили граждане России и Турции. Об этом сообщает 20 января Миграционная служба Финляндии.

Выходцы из Ирана остаются самой большой группой просителей, но среди них речь в большинстве случаев идёт об апелляциях, которые они подают после получения отказа.

"Большинство заявителей из Турции ссылались на фактическое или предполагаемое членство в движении Гюлена и, следовательно, на угрозы, с которыми они сталкиваются (Движение Гюлена – общественная организация, после попытки военного переворота в Турции в 2016 году турецкие власти обвинили Фетхуллаха Гюлена и его сторонников в организации путча. – Прим. ред.). Из России в предыдущие годы приезжало много свидетелей Иеговы, но в 2019-м было много других оснований для ходатайства", – говорит Антти Лехтинен, директор департамента по предоставлению убежища в Миграционной службе Финляндии. Ранее доля отказов свидетелям Иеговы была довольно велика (90%), но в конце 2018 года финские миграционщики пересмотрели положение этой социальной группы в России.

Как уточнили "Фонтанке" в ведомстве, за минувший год было рассмотрено 703 заявления россиян, из них убежище получили 168 человек – это в 11 раз больше, чем в 2018 году, когда положительное решение вынесли лишь в отношении 15 граждан РФ из 494. Вместе с тем обращений за предоставлением политической защиты от россиян стало меньше – в 2018 году приняли 490 ходатайств, а в 2019-м – 336.





Ранее сообщалось, что среди тех, кому Финляндия предоставила убежище, большую часть составляют свидетели Иеговы, выходцы с Северного Кавказа и политические активисты. Есть также представители сексуальных меньшинств.

Если смотреть статистику по числу обработанных в 2019 году заявлений, то Топ-10 среди просителей убежища составляют граждане Ирака (2831 ходатайство), Афганистана (986), лица без определённого гражданства (717), России (703), Сомали (609), Турции (488), Ирана (379), Нигерии (149), Сирии (127), Йемена (69). Реже всего отказывают туркам (84% положительных решений).

Всего в Миграционную службу поступили 4450 заявлений, из них впервые были поданы 2467. Для сравнения: до 2015 года, когда на волне миграции из Африки в Суоми прибыли 32 000 беженцев, показатель составлял 3000 – 4000 заявлений в год.

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