В Петербурге закроют часть затворов дамбы. Сильный ветер нагоняет волну из залива

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Надвигающийся на Петербург сильный юго-западный ветер поднял воду в Неве до 111 сантиметров. В связи с этим частично закроют дамбу.

О повышении уровня воды свидетельствуют свежие замеры у Горного института 20 января. Около полудня, напомним, вода плескалась у отметки 88 сантиметров. Впрочем, и без техники подъем очевиден — достаточно выйти на городские набережные.

В Дирекции комплекса защитных сооружений «Фонтанке» заявили, что в связи с ухудшением погоды затворы шести водопропускных и судопропускного сооружения C-1 будут закрыты в 16.30. Движение автотранспорта по дороге и тоннелю дамбы осуществляется в штатном режиме. График движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру согласовывает капитан Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».





Напомним, в ГУ МЧС по Петербургу обещали усиление западного, юго-западного ветра до 17 м/с. Спасатели советуют убрать вещи с балкона и закрыть окна, а находясь на улице — избегать деревьев, «рекламных щитов и шатких строений». Автомобилистам напоминают, что парковать машину нужно вдали от деревьев.