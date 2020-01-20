Прогоните велосипедистов, нам парковаться негде. Почему вернуть на набережную Фонтанки автопарковку — это шаг назад

Петербург может лишиться велодорожки на набережной Фонтанки в пользу парковки для автомобилей. Приверженцы двухколесного транспорта и профильный городской ГКУ на пальцах объясняют, почему это – шаг назад в развитии города.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В «Невской ратуше» 28 января пройдет совещание, которое решит судьбу велополосы на набережной Фонтанки, которая появилась в 2017 году. Председатель МО «Сенной» Наталия Астахова инициировала рассмотрение вопроса о демаркировке полосы и использовании её в качестве автопарковки. Противники такого решения обращают внимание: набережную в этом случае ждут пробки, для пешеходов и велосипедистов станет менее безопасно, а проблему паркинга необходимо решать с помощью расширения зоны платной парковки.

Поводом для совещания в «Невской ратуше» стали якобы «многочисленные» обращения граждан по проблемам с местами для автопарковки и лично главы МО «Сенной округ» Наталии Астаховой. Узнать, какими аргументами руководствуется муниципальный депутат, не удалось — она не ответила ни на звонки, ни на сообщение с просьбой о комментарии. В свою очередь, в ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» «Фонтанке» сообщили, что с 2017 года к ним поступил примерно десяток обращений граждан о нецелесообразности размещения велополосы на набережной реки. По словам замглавы МО «Сенной» Алексея Соловейчика, в обращении Астаховой не содержится прямого требования превратить велополосу в парковку, а только организовать общественное обсуждение о целесообразности наличия полосы на набережной и особенно – учесть мнение местных жителей. «По мнению Натальи Астаховой, которое опирается исключительно на анализ мнения жителей округа и мониторинг, который провел совет, велополоса небезопасна и невостребована», – сообщил он.

Впрочем, аргументы сторонников демаркировки дорожек в пользу автомобилистов не секрет и чаще всего повторяются. Говорят о неэффективном использованим места — якобы полосой пользуются считанные водители двухколесного транспорта, ради которых места лишают множество автомобилистов. А самих велосипедистов, как правило, воспринимают исключительно как приверженцев «покатушек» и советуют им переместиться для развлечений в парки.

К примеру, основатель и руководитель Автоклуба А24 Денис Шубин считает, что велодорожка на набережной не нужна. «Велодорожка нужна горстке энтузиастов. Одни двигают эту тему, пытаются на этом как-то состояться в обществе, другие хотят на этом деньги потратить. Самой целесообразности нет», – говорит он.





По его мнению, велосипед не является транспортом, которым пользуется сколько-нибудь заметное количество горожан в целях регулярных поездок на работу, а только средством развлечения. «Во-вторых, у автомобилистов отобран целый ряд без какой-либо альтернативы. В-третьих, велосипедисты вполне могут двигаться в общем потоке, скорость там небольшая», – уверен Шубин.

Аргументу про интересы большинства противоречат данные чиновников. Доля не имеющих автомобиль горожан составляет порядка 68% от общей численности населения Петербурга.

Велополоса на набережной реки Фонтанки появилась осенью 2017 года в рамках проекта комитета финансов «Твой бюджет». Идею предложил победитель 2016 года Стас Иванов. Сейчас общая протяженность велополосы на набережной составляет порядка 12 км. Это единственная в Петербурге велополоса, которая соединяет основные магистрали города: Невский, Московский проспекты, Гороховую улицу, Старо-Петергофский проспект. По данным Центра транспортного планирования, в августе 2018 года в утренний час пик интенсивность велосипедного движения на набережной Фонтанки составляла 63 велосипедиста в час, в 2019 году – 68 велосипедистов в час. Отметим, что к 2010 году в городе было всего 36 км велодорожек. Спустя 10 лет суммарная длина веломаршрутов увеличилась до 116,1 км. Согласно официальным планам города, к 2023 году планируется довести их протяженность до 221,5 км.

Противники дорожки на Фонтанке забывают, что велосипед — это в первую очередь средство передвижения, которое с развитием соответствующей инфраструктуры все больше набирает популярность, говорят участники велодвижения. «Важно, что использование велосипедов предусмотрено ПДД. Это не просто какая-то выдумка любителей покататься. Горожане точно так же едут на велосипедах на работу, на учебу, по своим делам. Это точно такие же граждане со своими правами, что и автомобилисты. А если это закреплено в законодательстве, значит, должна обеспечиваться и безопасность. Очевидно, что безопасность повышается при наличии велополос и снижается в связи с их отсутствием», – констатирует юрист Герман Мойжес, житель Фонтанки и постоянный пользователь велосипеда в качестве транспорта.

В 2016 году Мойжес в рамках акции «На работу на велосипеде» как попечитель оркестра «Таврический» организовал поездку 35 музыкантов. С инструментами за плечами они проехали от площади Восстания по всему Невскому проспекту и дали концерт. «Это было интересно и показало, что на велосипеде может ездить на работу практически любой – даже с виолончелью», – вспоминает он.

«Велополоса на Фонтанке имеет важное транспортное значение для петербургских велосипедистов, ибо позволяет проехать по безопасному маршруту через центр города и связывает центр с Кировским и Петроградским районами», – говорит руководитель «Петербургского велосообщества» Павел Хусу. Он приводит данные, согласно которым за год с момента появления велополосы количество проезжающих по ней велосипедистов увеличилось на 50%.

«Что касается числа велосипедистов в структуре участников дорожного движения на набережной Фонтанки, то, основываясь на международной практике, мы можем прогнозировать существенный рост данного показателя в среднесрочной перспективе. Ведь жителям города, безусловно, требуется время для того, чтобы изменить свои привычки и отказаться от автомобиля или общественного транспорта в пользу велосипеда», – говорят в ГЦУП. Центр приводит данные, согласно которым 34% всех поездок на личных автомобилях и 46% всех поездок на метро петербуржцы совершают на расстояния, не превышающие 10 км. Они могут быть легко заменены на велосипедные продолжительностью до 40 минут.

Сторонники сохранения велополосы обращают внимание на статистику. Если в 2016 году, до появления дорожки, на набережной, по данным ГИБДД, произошло 570 ДТП, то в 2017-м их случилось уже 546, по итогам 2018 года — уже 504. За этот период сократилось и количество происшествий с участием велосипедистов и пешеходов — с 19 до 15 человек. И количество пострадавших: с 17 до 11.

Улучшение динамики сторонники велотранспорта называют прямым следствием появления дорожки. Юрист Герман Мойжес, житель Фонтанки и постоянный пользователь велосипеда в качестве транспорта, констатирует, что наличие велополосы сдерживает скорость движения машин. «Поскольку я ездил здесь и без велополосы, и с полосой, могу констатировать, что стало чуть-чуть, но безопаснее. Велодорожка сдвигает поток автомобилей от набережной и регулирует его. Велополосы повышают также комфорт и безопасность для пешеходов, которых велополоса отделяет от потока машин, что подтверждается международными исследованиями», – говорит он.

Предложенное Астаховой решение проблему парковки не решит, констатирует Хусу. Дефицит парковочных мест для жителей Фонтанки, на который ссылается инициатор ликвидации велополосы, вызван маятниковой миграцией, когда в центр города приезжают на работу жители других районов Петербурга и Ленобласти и занимают все свободные парковочные места. И это характерно для всего исторического центра в дневное время, в будни. В ночное время и в выходные дни, когда на Фонтанке остаются в основном автомобили местных жителей, мы видим, что никакого дефицита нет и даже наоборот – есть свободные места, говорит Хусу.

«Ликвидация велополосы даст лишь кратковременный эффект, но не решит кардинально проблему маятниковой миграции и дефицита мест для парковки, – поясняет эксперт. – Существует так называемый отложенный спрос, когда с появлением новых парковочных мест в каком-то районе туда начинают приезжать те, кто до этого, зная, что свободного места для парковки не найдет, пользовался другим транспортом, и через определенное время вновь возникает недостаток места для парковки».

В феврале прошлого года ГУП «Информационно-аналитический центр» провело исследование востребованности велоинфраструктуры в Петербурге. Краткий вывод: с той или иной степенью регулярности средствами микромобильности (велосипеды, роликовые коньки, самокаты, скейтборды, гироскутеры) пользуется каждый третий петербуржец. В качестве основного вида транспорта их упомянули 4,8% горожан. А о необходимости развития в городе сети велодорожек и велополос говорят 86,7% респондентов.

«На такое решение петербуржцев, безусловно, повлиял чрезмерный рост уровня автомобилизации в городе, следствием которого стала хаотичная парковка на проезжей части, уменьшение пропускной способности улично-дорожной сети, аварийные ситуации, пробки.

Поэтому разгрузка центральных районов города от избыточного автомобильного трафика, в том числе популяризация безавтомобильного движения посредством развития велосипедной инфраструктуры, является одними из важных вопросов государственной политики в части формирования сбалансированной транспортной среды в Санкт-Петербурге», – комментируют в городском центре управления парковками.

В двух третях случаев, согласно исследованию, сдерживающим фактором называют недостаточный охват города велодорожками. Мойжес, как и другие опрошенные «Фонтанкой» горожане, которые постоянно используют велосипед в качестве городского транспорта, констатируют, что вторая причина, по которой петербуржцы не так активно используют двухколесный транспорт, — это грязь, скапливающийся на велодорожках мусор и лужи. Не облегчают ситуацию и автомобилисты, в том числе и туристические автобусы, которые паркуются на велополосе и которых «Фонтанка» в прошлом году гоняла с набережной.

Павел Хусу обращает внимание, что ликвидация велоинфраструктуры на Фонтанке станет также опасным прецедентом, после которого та же участь постигнет и другие велополосы и велодорожки в Петербурге, которых и так крайне мало.

Решение проблемы с нехваткой мест для стоянки автомобилей спикеры «Фонтанки» видят в регулировке парковки, в том числе в расширении зоны платной стоянки, на что и советуют обратить внимание Астаховой. Хотя с этим в Петербурге, в отличие от той же Москвы, наблюдались проблемы. А именно с 2015 года не было возможности выставлять штрафы неплательщикам. Осенью Смольный рассказал, что достиг принципиальной договоренности с ГУ МВД по передаче данных водителей, и пообещал в течение года наладить систему штрафов.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»