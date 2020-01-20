Семененко 2.0. Комитет по строительству снова возглавил выходец из бизнеса

Игорь Креславский возглавил комитет по строительству вместо Леонида Кулакова. На новом месте бывшему бизнесмену придется сразу думать, что ответить прокурору.

Леонид Кулаков (справа) и Игорь Креславский / коллаж

20 января сменился руководитель одного из самых капиталоемких комитетов Смольного — строительного. Леонид Кулаков, чуть не доработав на должности председателя до 2 лет, уступил её главе правления ГК «Росстройинвест» Игорю Креславскому, сам переместившись в администрацию губернатора. И для компании Креславского, и для семьи строителя, это не первый поход во власть.

Нового председателя комитету представил утром профильный вице-губернатор Николай Линченко. Несколько часов спустя Креславский дебютировал в качестве участника правительственного совещания, где губернатор представлял его уже коллегам по Смольному: сообщил, что новоиспеченный чиновник «прошел большой путь» и «разбирается». Кроме того, Александр Беглов поставил главную задачу – ликвидировать дисбаланс между жилой застройкой и социальной. Особо обратить внимание просил на Шушары, где по этому поводу надо проводить совещания «как минимум два раза в неделю».

Предполагалось, что после правительственного совещания Игорь Креславский пообщается с прессой, но в итоге пресс-подход отменили. Возможно, новый глава комитета спешил в Шушары — или разбираться разобраться с долгами, оставшимися от прежнего. Некоторые из них имеют облик представления городской прокуратуры, такой документ пришел в ведомство в начале года. Прокуроров не радует, в частности, что из 1,8 млрд рублей на проектирование и строительство жилых домов в 2019 году было использовано лишь 9,2%, то есть 163 млн. Главная причина — ненадлежащее планирование закупок фондом капстроительства — именно это «подвед» комитета действует как заказчик. Кроме того, фонд замечен в нецелевом использовании бюджетных средств: например, 34 млн пошли на ликвидацию свалки строительного мусора на юго-западе.

Отдельно прокуратуру не устраивают отношения Смольного с компанией «А-Проект». В документе, по данным «Фонтанки», сообщается о возбуждении уголовного дела по крупному мошенничеству, связанному с контрактом на строительство домов в Пушкине от 2016 года — он был расторгнут в середине года. При инженерной подготовке квартала в Каменке компании перевели 47 млн рублей: на 37 млн из них работы не выполнены, при этом по банковской гарантии деньги в полном объеме не возвращены, а работы на участке не ведутся.





Есть и другие нарушения, вроде завышения стоимости работ и несвоевременного размещения информации на сайте госзакупок. Прокуратура считает, что виноваты и фонд и комитет, а комстрой не в полной мере исполняет полномочия главного распорядителя бюджетных средств. Напомним, в конце декабря в фонде капстроительства также сменился руководитель — Софью Викулову сменил Арзу Фаталиев, который сейчас является исполняющим обязанности управляющего. Параллельно фонд — и, соответственно, комитет — освобождают от дорожного строительства, этим теперь будет заниматься только КРТИ. Однако те объекты, по которым уже были понесены какие-то расходы, заканчивать придется все же комстрою. Насчет срока проведения конкурсов новацию предложил комитет финансов : всех государственных заказчиков он хочет обязать заключать все контракты до 1 ноября, а в отношении адресной инвестиционной программы — до 1 апреля.

Есть у прокуратуры вопросы и к претензионной работе, которую ведет комитет. Из 157 постановлений об административном наказании почти все относились в 2019 году к юрлицам; должностных лиц задели лишь в 16 случаях. Такое за комитетом наблюдают не впервые, в 2018 году аналогичное представление получал курировавший его Игорь Албин. С другой стороны комитет выписал лишь 8 представлений об устранении причин нарушений, не особо увлекаясь превентивной работой и иногда отказываясь проводить проверку, когда это было необходимо. Недостаточным кажется прокурорам контроль комитета за еще двумя подведомственным организациями – Управлением строительными проектами (УСП) и Центром содействия строительству. УСП, в частности, занимается достройкой проблемных домов с дольщиками. В соответствующий перечень в конце 2018 года занесли 36 адресов, и управление осуществляет на них строительный контроль. При этом нигде оно не является заказчиком или подрядчиком и нигде у него нет договора с застройщиком.

Игорю Креславскому все это будет в новинку. До прихода в Смольный он владел долей и возглавлял правление в ГК «Росстройинвест». Компания строит жилье различного класса по всему городу — от элитного Петровского острова до Мурино. Занималась она и реставрацией Спас-Преображенского Валаамского монастыря, реконструкцией корпусов Мариинской больницы, строительством Храма Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе. Фактически это семейное предприятие: собственниками компании является мать нового председателя комстроя Нина Крелавская и её супруг Федор Туркин.

У последнего, кстати, тоже был опыт хождения во власть — правда, неудачный. В 2016 году Туркин предпринял попытку стать депутатом Госдумы: он выдвинулся по одномандатному округу на северо-востоке города. В этом округе (№214) «Единая Россия» по договоренности парламентских партий не стала никого выдвигать, избавив от конкуренции согласованного администрацией президента кандидата – актрису Елену Драпеко (шла от «Справедливой России»). Отсутствием сильного кандидата-единоросса решил воспользоваться Федор Туркин: он выдвинулся от «Патриотов России» и вел активную агитацию, закупая рекламу в СМИ и размещая билборды. Однако несмотря на дороговизну кампании – она обошлась ему только по официальным данным в 13,8 млн рублей (победительница Елена Драпеко, согласно отчету, израсходовала только 5 млн) – результат ожиданий предпринимателя не оправдал: он набрал около 5% голосов. Впоследствии Федор Туркин говорил, что не жалеет об этом опыте, поскольку он принес плоды: в частности, Владимир Путин в одном из своих выступлений «процитировал два предложения» из предвыборной программы предпринимателя «буквально слово в слово — о том, что аварийное жилье может в любой момент рухнуть и похоронить заживо своих жителей». Идею предпринять еще одну попытку пойти во власть председатель совета директоров «Росстройинвеста» никогда не отвергал: в 2017 году бизнесмен обещал, что если он сам или кто-то из его соратников пойдет на выборы снова, то применит «совершенно другой подход».

Леонид Кулаков с набережной Мойки переезжает в Смольный: он назначен первым заместителем главы администрации губернатора вместо Игоря Воскобойника. На просьбу подвести итоги своей почти 2-летней работы в комитете Кулаков ответил лаконично: «Сложно, но интересно».

О сложном 2019 годе говорил и Николай Линченко, представляя нового председателя и благодаря прежнего. Но проще не будет: кто бы ни приходил на руководство комитетом, должность эта «расстрельная». Под выговоры и разносы за отставание от строительных планов города из комитета уходили чуть ли не все руководители последних лет. В октябре 2018 года неожиданно дал волю эмоциям тогдашний строительный вице-губернатор Игорь Албин во время обсуждения проекта бюджета в законодательном собрании: работу комитета он назвал катастрофой. При этом перепало всем от 2012 года — Андрею Артееву, Михаилу Демиденко, Сергею Морозову, да и при Кулакове, который на тот момент отработал полгода, позитивных изменений Албин не видел. Это был лебединая песня вице-губернатора, сам он был освобожден от должности менее, чем через 2 месяца, однако официальные итоги 2018 года его характеристику подтвердили. Если отталкиваться от первоначальной адресной инвестиционной программы, то комитет исполнил её на 48%. Но еще осенью 2018 года программу урезали на 35% (на 7 млрд рублей), так что итоговые цифры выглядели чуть лучше — 75,5%.

В начале 2019 года врио губернатора Александр Беглов потребовал объяснений, и Леонид Кулаков, как и его предшественники, сослался на недобросовестных подрядчиков, с которыми пришлось расторгнуть под 30 контрактов. «За прошедший год медаль вам не вручим, – отвечал Беглов. – А если в 2019 году не исполните, будем разбираться по-другому». Чуда не случилось, в конце года адресную программу снова пустили под нож, на этот раз от комитета по строительству отрезали уже 9,5 млрд. В комитете традиционно объяснили это «расторжением государственных контрактов с недобросовестными подрядными организациями или в связи с банкротством компаний». Таким образом отпали, к примеру, гимназия № 406 в Пушкине, дом культуры и поликлиника для взрослых в Красном Селе, крытые катки на Ириновском проспекте и Маршала Новикова.





Несмотря на сокращение программы, на 1 декабря 2019 года она была исполнена лишь на 58,9%. Если верить комитету, то по итогам года показатель составил 79,9%.

В то же время в рамках программы в 2019 году ввели 27 социальных объектов — для сравнения, в 2017-м было 12, в 2018-м — 15. Еще 24 объекта были сданы по соглашениям с инвесторами — это 11 школ и 15 детских садов. За 4 года Смольному, по его собственным подсчетам необходимо 300 новых соцобъектов: часть он хочет построить сам в рамках АИП, часть получить от застройщиков, а для остального найти концессионеров. Подводя итоги года, в самом комитете напоминают о 20 введенных «проблемных» жилых комплексах на 6 320 квартир; среди них такие долгоиграющие истории как «Охта Модерн» на Большеохтинском, один из проблемных корпусов ЖК «Новая Скандинавия» на Суздальском шоссе, последняя очередь ЖК «Ижора парк». Всего жилья сдали в 2019-м на 3,4 млн квадратных метров.

Генеральный директор Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов считает, что главной задачей нового главы комитета должна стать именно реализация адресной программы. «Понятно, что проблема лежит не только в управленческой плоскости, но и в законодательной, мы постоянно критикуем 44-ФЗ о гозакупках, у него масса недостатков, – говорит эксперт. – Однако я приведу простой пример; есть КРТИ, тоже строительный комитет, хотя и в отношении дорожных объектов. Вот там таких проблем с исполнением АИП при наличии аналогичных требований почему-то не возникает. Значит, наверное, можно наладить эту работу и в комстрое».

Приход в комитет человека из бизнеса он считает скорее благом. «Конечно, ему будет сложнее, чем Кулакову, который пришел из системы госвласти (из Госстройнадзора — прим.) и знал, как работает система отношений, – говорит Белоусов. – Но приход человека не из системы — это плюс. Я помню, как из бизнеса в комитет пришел Вячеслав Семененко и как задышал комитет. Были минимизированы бесконечные совещания, было налажено взаимодействие застройщиков с органами власти. Надеюсь, что комитет оживет и при Креславском, там появится новая струя».

Николай Кудин, Мария Карпенко

«Фонтанка.ру»