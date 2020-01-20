«Потому что все инструменты хороши». Красноярские следователи рассказали о сотрудничестве с экстрасенсами

Следователи из Красноярского края обращаются к экстрасенсам для раскрытия особо сложных преступлений и используют снимки со спутников, чтобы понять, когда случилось заинтересовавшее их событие.

О нестандартных методах работы, как сообщают РИА Новости, журналистам рассказал сам руководитель управления криминалистики регионального главка СК Артём Кротов.

«Когда традиционными методами не можем раскрыть преступление, мы применяем и нетрадиционные методы. Потому что все инструменты хороши для раскрытия преступления… Мы даже экстрасенсов привлекаем, когда необходимо», – цитирует агентство 20 января слова специалиста.

Кротов добавил, оперативный поиск экстрасенсов – не проблема: в центральном аппарате налажено сотрудничество с Институтом прикладной психологии.





Снимки из космоса используются в первую очередь в коррупционных делах. Данные изучают, чтобы понять, когда на той или иной территории построили здание или срубили лес. Представитель ведомства подчеркнул, что работа эффективна: в 2019 году в Красноярском крае на 15% сократилось число убийств, а уже совершённые преступления раскрывают в 91% случаев.