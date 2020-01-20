В Петербурге поймали возможного вербовщика запрещенного ИГИЛ. В Сирию он успел отправить двух добровольцев

Следственный комитет России рапортует о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Санкт-Петербурга за содействие террористической действительности.

«Не позднее ноября 2015 года умышленно, посредством уговоров, разговоров, убеждений и иных форм психологического воздействия склонил двух граждан Таджикистана, 1990 года рождения, к поездке в Сирийскую Арабскую Республику», – сообщает 20 января городское управление СК РФ.

По версии следователей, 32-летний мужчина был сторонником организации ИГИЛ (деятельность в России запрещена). В его действиях усмотрели «вербовку и иное вовлечения лиц в совершение преступления», что попадает под действие части 2 статьи 205.5 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте.





Напомним, что это не первый раз, когда вербовщика запрещенной организации задерживают за поиск новобранцев в Петербурге. Так, после теракта в метро в апреле 2017 года был пойман Атабек Рустамов, который в 2018-м получил семь лет за решеткой за вербовку новых адептов ИГИЛ в мессенджерах.