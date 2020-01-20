Пулково приглашает на перекур. Оператор аэропорта рассказал, когда вернет курительные комнаты

Курительные комнаты вернутся в аэропорт Пулково к началу высокого сезона. Об этом сообщил журналистам директор управляющей аэропортом авиакомпании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев 20 января. Высокий сезон стартует 1 июня, уточнил топ-менеджер.

Накануне Владимир Путин подписал закон о возвращении мест для курения в аэропорты. Их в отечественных воздушных гаванях не было 7 лет.

В Пулково тогда заявили, что с количеством определятся на этапе проектирования, так как кабинки должны будут отвечать требованиям законодательства и оставаться при этом комфортными для пассажиров. Предполагается, что от одной до двух курилок будут размещены в двух стерильных зонах аэропорта – для зарубежных и внутренних рейсов.



