«В зеркале я не такая, как в этом объективе». Посмотрите лучший фильм фестиваля «Фонтанки» и Института кино и ТВ

Первый кинофестиваль «Фонтанки» и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения подводит итоги. Лидером зрительского голосования в проекте «Молодое кино. Сделано в Петербурге» стала картина «Озеро» Дарьи Блохиной. За «ленту-наблюдение о семье», живущей на севере, отдано 118 голосов.

Фильм начинается с длинного плана, где главная героиня смотрит в зеркало и одновременно снимает себя на любительскую камеру. «В зеркале я не такая, как в этом объективе», — отмечает она. Неспешная, наполненная пейзажами Русского Севера картина раскрывает детали быта пожилых супругов Филипповых в селе Ловозеро Мурманской области: как они ловят рыбу и собирают ягоду, занимаются оленеводством, выращивают собак. Но за повседневными делами находится место и юмору, и философским обобщениям: «Если бы не Бог, то меня бы не было давно, правильно? Я сколько раз под лед уходил, тонул уже сколько». Визуальный язык и композицию картины усложняет то, что и сами Филипповы выступают в качестве кинематографистов: так получается фильм в фильме.





На втором месте — короткометражка Анастасии Кожевниковой «Затихшие голоса», которую выбрали 82 зрителя, а на третьем — лента «А.У.Е.» Анатолия Корнилова: фильм, посвященный дружбе, которая подверглась испытанию, набрал 73 голоса.

«Молодое кино. Сделано в Петербурге» — первый онлайн-фестиваль, который вместе провели СПбГИКиТ и «Фонтанка». Мы выложили в открытый доступ лучшие студенческие фильмы, снятые в 2016 – 2018 годах. Эти короткометражки участвовали или получали места на международных кинофестивалях, но оставались неизвестными широкой публике. Голосовали за победителей сами зрители, а «Фонтанка» и СПбГИКиТ наградят лауреатов.

Все фильмы, номинированные на конкурс, можно увидеть по ссылке.



