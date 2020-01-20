Высокоскоростную магистраль Москва-Петербург могут продлить до Хельсинки
Министерство транспорта Российской Федерации готово рассмотреть вопрос продления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до Хельсинки. Об этом 20 января сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
Проект стал одной из тем, которую 16 января в Москве обсудили гендиректор РЖД Олег Белозеров и министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари. Члены финской делегации впервые подняли вопрос о ВСМ Москва – Хельсинки, и стороны договорились обмениваться информацией об инфраструктурных проектах в этой сфере. Пока финны обсудили возможное продление магистрали только с Белозёровым, но в министерстве транспорта РФ готовы выслушать предложения финской стороны и обсудить дальнейшее сотрудничество в этом направлении.
В Финляндии сейчас обсуждается проект новой железной дороги Itarata ("Восточная железная дорога"), которая шла бы из аэропорта Хельсинки через Порвоо в Коуволу. Согласно предварительным расчётам, проект стоимостью 1,7 млрд евро мог бы сократить время поезда "Аллегро" (Петербург – Хельсинки) в пути на 9 минут. Проект требует больших вложений, и, вероятно, именно скоростное сообщение с Москвой может стать аргументом в пользу новой ветки длиной 106 км.
Пассажиропоток "Аллегро" в 2019 году вырос на 16%, до 557 тысяч человек.
Справка:
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД рассматривают строительство двух ВСМ Санкт-Петербург - Москва и Москва - Нижний Новгород как общий проект. Белозеров подтверждал ранее озвученную предварительную оценку стоимости этой трассы в 2,3 триллиона рублей. РЖД сообщали, что ВСМ Москва - Нижний Новгород планируется запустить в 2024 году, Санкт-Петербург - Москва - в 2026 году.
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