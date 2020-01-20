Директор оператора Пулково рассказал, что в летнем расписании могут появиться рейсы еще двух лоукостеров

RyanAir и Volotea проявили наибольший интерес к полетам из Пулково в рамках седьмой степени свободы воздуха наравне с WizzAir. Об этом 20 января сообщил директор управляющей аэропортом авиакомпании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев. По его словам, они могут принять решение в течение 2 – 3 месяцев, но куда именно хотят летать лоукостеры, он не уточнил.

Ранее сегодня венгерский бюджетный перевозчик Wizz Air сообщил, что летом 2020 года начнет летать из Пулково в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест.

В аэропорту Пулково с 1 января 2020 года действует режим седьмой свободы воздуха. Без ограничений перевозчики могут доставлять пассажиров из Северной столицы в 21 страну. Еще в девять стран полеты разрешены, за исключением столиц и крупных городов.



