Китайцы и духовник Поклонской хотят построить самый большой в мире православный суперсобор

Под Екатеринбургом может появиться самый большой в мире православный собор вместимостью 37 тысяч человек. Проект связывают с отцом Сергием, одним из основателей движения царебожников, «духовником Натальи Поклонской». А в качестве инвестора может выступить Китай.

Фото: Скриншот с сайта YouTube

Первые эскизы и видео проекта 20 января опубликовал Znak.com. Планируется, что собор Софии Премудрости Божией будет 77 метров в высоту. Высота центрального купола составит 22 метра при диаметре в 33 метра. Строительство стилобата должно начаться в 2020 году. Только фундамент будет 100 на 100 метров.





Сейчас самым вместительным православным храмом в мире считается кафедральный собор Грузинской православной церкви Цминда Самеба, в который одновременно могут войти 15 тысяч человек. В Исаакиевский собор — около 12 тысяч.

По данным издания, проект одобрил схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин), который считается духовным наставником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А среди прихожан храма может быть немало китайцев. Они же выступят спонсорами.

«Проговаривается, что обряд крещения там будут чуть ли не ежедневно проходить до тысячи граждан КНР. Я воспринимаю все происходящее как элемент их экспансии, подобный тому, как это происходит на Дальнем Востоке и в Казахстане», — заявил свердловский предприниматель, знакомый с проектом.