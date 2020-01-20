Странных взломщиков двери детского дома творчества в центре Петербурга задержали сотрудники Росгвардии

Странную парочку заметил наряд ОВО, патрулирующий набережную Фонтанки в ночь с 19 на 20 января. Дуэт успел войти в детский дом творчества, но так и не понял зачем.

Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области, двух мужчин, которые в 3.30 ночи в понедельник крутились у дверей детского дома творчества «Фонтанка, 32», заметил наряд вневедомственной охраны, который на машине патрулировал набережную. Чтобы не спугнуть парочку, машина стала аккуратно разворачиваться. Когда сотрудники Росгвардии через пару минут были у двери в детский центр, мужчины успели несколько раз дернуть ручку пластиковой двери, сломать таким образом замок, зайти в центр и выйти. Прямо на крыльце их и взяли.

Парочку доставили в отдел полиции, где и должны установить, зачем они забрались в центр. По данным УВО, мужчины были нетрезвы.

По предварительной информации, сигнализации в центре нет. Пояснить «Фонтанке», какова сумма ущерба, в доме творчества затруднились.



