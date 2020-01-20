11-летний мальчик попросил Путина об экскурсии по ледоколу в Петербурге. Мечту исполнил глава Крыма

автор фото Кристина Рягузова

Школьник Кирилл Финашин вместе с семьей приехал в Петербург из Крыма, чтобы побывать на строящемся самом большом в мире атомном ледоколе «Арктика».

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Мечту 11-летнего мальчика из Судака исполнили Балтийский завод и глава республики Крым Сергей Аксёнов. Он снял записку от ребенка с новогодней «Елки желаний» в Кремле.

Как рассказали 20 января «Фонтанке» на Балтзаводе, капитан сдаточной команды «Арктики» Олег Щапин и начальник отдела общепроектных работ Валерия Дитковская провели Кириллу специальную экскурсию по всему ледоколу и показали, как работает уникальное судно. Кроме того, для него организовали познавательный мастер-класс, на котором дали почувствовать себя корабелом: построить копию ледокола и провести ходовые испытания на воде.





В рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» в 2019 году сбылись заветные мечты более двух тысяч российских детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

В конце прошлого года «Фонтанка» рассказывала, как ледокол выводили на ходовые испытания в Финский залив и проводили под мостом ЗСД.

«Арктика» должна стать первым по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Вместе со строящимися рядом серийными ледоколами того же проекта 22220 «Сибирью» и «Уралом» он сменит своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Суда смогут работать в море и устьях рек, в одиночку проводить танкеры через трехметровые льды.

Ожидается, что уже в мае 2020 года, после завершения испытаний, ледокол будет передан заказчику – госкорпорации «Росатом».