Экс-председатель комитета по строительству Кулаков стал первым замом главы администрации губернатора Петербурга

Леонид Кулаков, который на протяжении последних двух лет руководил комитетом по строительству, стал первым заместителем главы администрации губернатора Петербурга. Об этом глава города Александр Беглов заявил на совещании членов правительства 20 января, передает корреспондент «Фонтанки».

На посту главы комитета по строительству Кулакова сменил председатель правления ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский. Одной из главных его задач на посту станет ликвидация дисбаланса между социальной и жилой застройкой, заявил Александр Беглов. Он поручил новому председателю обратить особое внимание на создание поликлиник, школ и детских садов в Шушарах.

Леонид Кулаков стал председателем комитета по строительству в феврале 2018 года. В начале нулевых, когда администрацией Курортного района руководил Александр Беглов, Кулаков работал под его началом, а затем перешел на службу в комитет по делам записи актов гражданского состояния, который вплоть до осени прошлого года возглавляла супруга нынешнего губернатора Наталья Беглова. Прежде чем получить пост председателя комитета по строительству, на протяжении шести лет Леонид Кулаков руководил городской Службой государственного строительного надзора и экспертизы.



