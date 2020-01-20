После прыжков на батуте петербургского школьника увезли в больницу

Школьник получил травмы в парке активного отдыха в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по городу и Ленобласти 20 января.

По информации ведомства, накануне в 18.30 в торговом комплексе на Долгоозерной улице 11-летний мальчик получил травмы во время прыжков на батуте. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

На Долгоозерной улице находится GorillaPark. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

В прошлом году 12-летний мальчик серьёзно пострадал на территории батутного парка в «Питерлэнде». Ему наложили швы на обе ноги. В самом центре травмы объяснили пренебрежением клиента к технике безопасности.



