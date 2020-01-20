В ГИБДД Петербурга едет инкогнито из Москвы. Если захочет, он остановит серую схему на «Скандинавии», где «всё решено» или «всё включено»

Грузовики со стройматериалами на «Скандинавии», «Сортавале» и «Коле» могут ехать в Петербург с нарушениями, но это платная услуга. Стал известен механизм, которому угрожает новое назначение в Управлении ГИБДД.

По информации «Фонтанки», в ближайшее время должность командира 3-го батальона ГИБДД, который отвечает за КАД и ЗСД, займёт капитан полиции из Москвы, работавший ранее в ДПС Юго-Восточного округа столицы, откуда в Петербург пришёл начальник полицейского главка Роман Плугин. Нам известно, что он был только заместителем командира взвода батальона и даже уволился, чтобы перейти на службу в наш регион, хотя это сплошные процедурные хлопоты. Имя же его отчего-то держится в секрете. Возможно, это связано с его будущей ролью.

Его появление в этом батальоне может кардинально повлиять на сложившийся рынок грузоперевозок песка и щебня с карьеров Выборгского и Всеволожского районов на стройки Петербурга и Ленобласти — Мурино, Новодевяткино, Кудрово. Грузовики же так или иначе с трасс встают на КАД и ЗСД. Все тонны едут в основном с карьеров в Выборгском и Всеволожском районах, а доставляются по трассам «Скандинавия», «Сортавала», в меньшей степени — по «Коле». Эти пути уже в зоне ответственности 2-го отдельного батальона ГИБДД.

При этом передвижение транспорта регламентировано таким количеством правил, что если соблюдать их дословно, то маржинальность бизнеса будет таять. Большинство административных санкций — в компетенции дорожной полиции. Самый болезненный штраф — за перевес. Он достигает 400 тысяч рублей с грузоотправителя, 400 — с перевозчика, и столько же с получателя. Санкции водителю — вплоть до лишения прав. Но на каждую норму есть уловки. Например, неправильно установленный госзнак позволяет уходить от камер системы «Платон» и экономить сотни миллионов рублей. Сегодня для перевозчиков точно не тайна, что на этих трассах давно сложилась система покровительства.





По словам собеседников в отрасли, за последние годы сформировались понятные тарифы. Так, условный «эконом» варьируется от 3 до 10 тысяч рублей за машину. «Взрослый» тариф называют «всё включено». Он обходится в 15–20 тысяч рублей с машины в месяц. Самую дорогую услугу в линейке принято называть «всё решено» – обходится примерно в 35–50 тысяч с машины. Помимо защиты от экипажей ГИБДД она включает ещё и «прививку» от сотрудников Ространснадзора.

По словам опрошенных нашим изданием сотрудников ГИБДД, технически реализация тарифа происходит по следующему сценарию: машину останавливают, но шофёр просит не заполнять бумаги со словами: «Я еду по звонку». Звонит, называет номер экипажа. После этого вибрирует от входящего уже телефон сотрудника. В трубке раздаётся: «Покажи дорогу». Координация осуществляется через диспетчерскую. Тех сотрудников, кто не выполняет указания, заставляют: поощрения не проходят, а взыскания — регулярно. Непокорных отправляют в пешие посты по 12 часов, а также в дежурную часть.

Автором же порочной схемы и новых «правил» называют 35-летнего уже экс-сотрудника ГИБДД Николая Андреева. Летом 2019 года офицера резко задержала ФСБ. В его BMW X6 нашлись конверты с 7 миллионами. Фабула дела — в покровительстве перевозчикам. Году так в 2013-м он — командир взвода на «Скандинавии». Через пару лет перевёлся в специализированную роту оперативного реагирования (СРОР) дорожной полиции, на место помощника командира по технической части. Должность командира в этом подразделении тогда занимал Михаил Александров. В октябре 2019-го и он был задержан по тому же делу, что и бывший подчинённый, но уже на должности заместителя начальника второго отдела УГИБДД, в чьём ведении — вся дорожно-патрульная служба Петербурга и Ленобласти.

Что именно включено в негласные тарифы, как работает диспетчерская, сколько достается за закрытые глаза рядовым инспекторам и почему они готовы искренне разговаривать с сотрудниками ФСБ, читайте на 47news.