«Петербургская Недвижимость» предлагает скидки на коммерческие помещения

Setl Group

До конца января действует специальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в домах Setl Group со скидкой 10%.

Условия распространяются на помещения в корпусе №1 ЖК «Зеленый квартал», корпусе 5.1 ЖК «Чистое небо», а также в корпусах 2.8 и 2.9 ЖК «GreenЛандия». Цены — от 120 тысяч рублей за кв. метр.

В продаже представлен большой выбор планировок, подходящих для разных типов бизнеса: их площади — от 52 до 300 кв. метров. Во всех помещениях, расположенных на первых этажах, предусмотрены витринные окна.

Жилые комплексы «Зеленый квартал», «Чистое небо» и «GreenЛандия» располагаются в популярных, активно развивающихся частях города, где существует высокий спрос на новые объекты инфраструктуры. Строительство ЖК «GreenЛандия» в Мурино полностью завершено. В ЖК «Чистое небо» в Приморском районе введено в эксплуатацию 10 корпусов: коммерческие помещения также находятся в сданных домах. В ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе дома первой очереди будут сданы уже в этом году.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный продавец квартир и помещений для бизнеса во всех жилых комплексах Setl Group. В мае компания презентовала новую услугу для владельцев коммерческой недвижимости — аренда под ключ. Предложение распространяется на помещения в объектах Setl Group: воспользоваться им можно в любой момент после ввода дома в эксплуатацию. Сервис позволяет владельцам не заниматься рекламой, поиском арендатора и юридическим согласованием договора: все эти заботы возьмут на себя специалисты компании.

Сроки предложения: с 13.01.2020 года до 31.01.2020 года. Полные условия предложения по телефону +7 (812) 33-55555.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations , наш.дом.рф

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations, наш.дом.рф

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations, наш.дом.рф