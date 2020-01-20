Собчак намекнула, что новым министром культуры станет дама

Владимир Мединский не будет возглавлять Министерство культуры. Его ждёт место помощника президента. Об этом в своём телеграм-канале рассказала журналист Ксения Собчак 20 января.

«И еще есть инфа, что следующий министр культуры – женщина», — отметила она.

15 января российское правительство вместе с главой Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На следующий день президент Владимир Путин назначил председателем правительства Михаила Мишустина. Подробнее о новом премьере читайте в материале «Фонтанки».



