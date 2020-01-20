СМИ: Рабочая группа по изменению Конституции выбрала 14 статей для корректировок

Более десятка статей Основного закона РФ ждут корректировки. Документ с предложениями президенту по изменению Конституции России был подготовлен специальной группой экспертов.

«Изменения понадобится внести не менее чем в 14 статей Конституции <...> Для этого потребуются изменения статей 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132», – сообщает 20 января агентство РБК, которому удалось ознакомиться с документом.

Нововведением станет подчинение международных правовых договоров действию Конституции, тогда как статья 15 сейчас постулирует, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Кроме того, будут расширены полномочия парламента, а также будут изменены требования к желающим занять президентское кресло. Усилены будут и полномочия Конституционного суда.

Изменения ждут следующие статьи:



15. О законах и иных правовых актах, принимаемых в Российской Федерации



14. О роли религии в РФ



75. О денежной единице, налогах и займах



78. О федеральных органах власти



81. О президенте РФ



83. Об обязанностях президента



97. О депутатах Госдумы



102. О Совете Федерации



103. О том, что относится к ведению Госдумы



110. Об исполнительной власти и правительстве



119. О судьях



125. О Конституционном суде



129. О прокуратуре



132. Об органах местного самоуправления





