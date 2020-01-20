Одним дулом два велосипеда: в Петербурге приговорили охотника за чужим транспортом у «Бургер Кинга»

Жадному налетчику не удалось увести у владельцев два велосипеда разом, несмотря на изрядную решимость и оружие. Довольствоваться пришлось одним, да и на том похититель погорел.

О начинавшейся было удачно для разбойника охоте рассказала 20 января объединенная пресс-служба судов города. Местом действия стал «Бургер Кинг» на Загородном проспекте, 45, а точнее, тротуар перед ним. Время — почти час ночи 27 июля 2019 года, выходной. Герои — два приятеля, коротавшие время в общепите, и решительный Андрей Бунтов, который пришел сюда не отдыхать, а за добычей. Как говорится сухим языком документов, Бунтов направил на друзей «предмет, похожий на пистолет», и выстрелил в лицо одному из них – обладателю велосипеда «Старк Шутер 2 2015». После чего двухколесный транспорт «экспроприировал». Второму другу тоже было что терять – «Форвард Некст 1.0 19», стоимостью хоть и в три раза дешевле, но все же ценность для хозяина. Владелец попытался было заступиться за свое имущество, но увидел направленное в лицо дуло и сник.

Налетчик все же два велосипеда не взял. То ли не с руки было, то ли быстро оценил, что «Старк Шутер 2 2015» – повыгоднее, он стоит 50 тысяч рублей (второй — 16 тысяч). Поэтому на «Старке» он и укатил в петербургскую ночь.

Как раскрыли дело, не уточняется, но в итоге велосипедный воришка оказался на скамье подсудимых. Ему предъявили 50 тысяч материального ущерба и лицо, хоть и кратковременно, но пострадавшее от рук ночного разбойника. И испуг второго товарища. Все это потянуло на 2 года условно.



