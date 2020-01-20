Каршеринговый «тяни-толкай»: один арендованный кроссовер пытался вызволить второй из купчинского сквера

Забавную картину наблюдал днем 20 января житель Фрунзенского района Петербурга. В одном из скверов застрявший каршеринг пытался вызволить его собрат по сервису.

Курьезный случай произошел в сквере в районе улицы Димитрова, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр. Каршеринговый Nissan Qashqai сервиса «Яндекс.Драйв» застрял на берегу пруда, и другой кроссовер этого же сервиса пытался выдернуть его при помощи троса.

Развязку истории очевидец не сообщил, но интернет-пользователей гораздо больше заинтересовали другие два вопроса: как и зачем «Ниссан» там вообще оказался?

По аномально теплой весне застревание на газонах стало в Петербурге и пригородах привычным делом. На минувшей неделе очевидцы сообщали о трех курьезных случаях. В Буграх грузовик, развозящий товар в магазины продуктовой сети, не смог преодолеть небольшую полосу газона между тротуаром и проездом у дома. На улице Оптиков газон поймал эвакутор во время рейда. А на Муринской дороге грузовик с прицепом застрял, пытаясь объехать припаркованные легковушки.



