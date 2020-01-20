Свобода в действии. Лоукостер Wizz Air запускает новые маршруты из Пулково

Венгерский бюджетный перевозчик Wizz Air начнет летать из Пулково в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест. Об этом на пресс-конференции 20 января заявил Джозеф Варади, генеральный директор Wizz Air.

По его словам, рейсы в Братиславу стартуют с 1 июня 2020 года и будут выполняться четыре раза в неделю. В Вильнюс лоукостер будет летать с 3 июня два раза в неделю.

С 1 июля Wizz Air запустит маршруты в Бухарест, в Софию со 2 июля. Оба направления будут обслуживаться с частотой три раза в неделю. Стоимость билетов по всем направлениям будет начинаться от 29.99 евро.

В аэропорту Пулково с 1 января 2020 года действует режим седьмой свободы воздуха.





Без ограничений перевозчики могут доставлять пассажиров из Северной столицы в 21 страну. Среди них Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония.

В еще девять стран полеты разрешены, за исключением столиц и крупных городов. Так, в Австрию можно будет летать во все города, за исключением Вены, в Великобританию – за исключением Лондона, в Чехию – за исключением Праги, во Францию – кроме Парижа и Ниццы, на Кипр – кроме Ларнаки и Пафоса, Италию – за исключением Рима и Милана, Испанию – за исключением Барселоны и Малаги, Германию – кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Мюнхена. В Болгарии разрешены полеты только в Софию.

Управляющая аэропортом Пулково компания «Воздушные ворота Северной столицы» заявляла о заинтересованности в выполнении рейсов в аэропорт Пулково по седьмой степени свободы от авиакомпаний Wizz Air, Ryanair, easyJet, Volotea, airBaltic, FlyOne и других.