В Перми после аварии на теплосети с пятью погибшими введён режим ЧС

Мэр Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации после прорыва на теплосети с пятью погибшими 20 января. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ночная авария на тепломагистрали оставила без горячей воды и отопления 17 жилых домов, а также детскую музыкальную школу, детский сад, краевую инфекционную больницу.

Напомним, прорыв произошёл минувшей ночью в районе гостиницы «Карамель», которая расположена в подвальном помещении дома №21 по улице Советской Армии. В результате от ожогов погибли пятеро, в том числе ребёнок. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое передали для расследования центральному аппарату Следственного комитета.



